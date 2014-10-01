Cлушателями и участниками конференции и прошедших в ее рамках мастер-классов и тренингов стали более 1000 студентов Алматы. «Мы всегда рады поддержать нашу молодежь в ее стремлении к развитию, усвоению новых знаний и практических навыков. Как правило, спикерами проектов AIESEC становятся топ-менеджеры и эксперты из Beeline Казахстан, вдохновляющие студентов своим опытом и историями успехов на формирование и достижение правильных целей. Так, на прошедшем «LDD» мы рассказали о том, как построить успешную команду, а также о том, что каждый студент, став участником программы стажировки Step4Pro, может стать частью команды Beeline Казахстан», - комментирует Тарас Пархоменко, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан. «День Развития Лидерства («Leadership Development Day») - это площадка, которая ежегодно собирает активную молодежь и представителей ведущих компаний Казахстана. Мероприятие создает студентам отличную возможность получить новые знания, услышать ответы на свои вопросы от опытных бизнесменов. Мы выражаем большую благодарность Beeline Казахстан за постоянную помощь и поддержку наших проектов», - говорит Жадра Секрекова, Директор по внешним связям и связям с общественностью AIESEC-Казахстан. Beeline оказывает финансовую и организационную поддержку проектам AIESEC в Казахстане уже более пяти лет. В 2014 г. AIESEC при содействии компании Beeline провел «Youth to Business Forum» в Алматы и ««Leadership Development Day» в Астане. Эти мероприятия так же были организованы как площадка для двухстороннего диалога между молодежью и бизнесом. Основными темами стали инновации, предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. Об организации AIESEC AIESEC — это международная молодежная общественная некоммерческая организация, объединяющая студентов и недавних выпускников ВУЗов. Объединяет более миллиона молодых людей в 124 странах мира, имеет 780 локальных офисов и сотрудничает с более чем 2400 университетами. Казахстан получил статус полноценной AIESEC страны в августе 2008 года. *** Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего поколения 3G. Услугами Beeline по итогам 1 полугодия 2014 года пользуются 9,6 миллиона клиентов, к услуге ТОО 2DayTelecom «Интернет дома» подключено более 300 тысяч абонентов. Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute. Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам первой половины 2014 года компания обслуживает 220,6 млн. абонентов.