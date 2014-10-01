Сегодня, 1 октября, в доме-интернате для престарелых и инвалидов врачи областной клинической больницы, а также спасатели водной службы ЗКО устроили для пожилых людей настоящий праздник. - Ежегодно мы проводим разные благотворительные акции, так, в прошлом году наши сотрудники своими силами приобрели компьютеры и подарили детям из детского дома, - говорит директор ГКП на ПХВ Ерлан ТОКСАНОВ. - Не забываем мы и про своих ветеранов. А в этом году наши врачи решили сделать подарок для пожилых людей, которые живут в доме-интернате, и, думаю, нуждаются в человеческом участии и внимании как и все пожилые люди. Поэтому наши врачи решили сделать им небольшой подарок, на свои средства они приобрели два телевизора. Думаю, что этот подарок будет к месту, и наши пожилые жители смогут хорошо проводить время и смотреть любимые программы. Подарок действительно понравился и был одобрен жителями интерната. - Я сама из Теректинского района, живу здесь не так давно, - говорит Баян ИДРИСОВА. - Всю жизнь проработала в родном районе, много лет прожила с мужем, но, к сожалению, детей так мы не нажили. Сейчас я осталась одна, стало трудно жить одной и тоскливо, вот и решила перебраться в интернат. Здесь у меня и общение, и внимание со стороны врачей. Хочу сказать спасибо за внимание всем, кто приехал нас поздравить в этот день. Особое спасибо за такой хороший подарок, ведь для нас телевизор - это возможность узнать, что творится в мире. Не остались в стороне и водные спасатели, которые подготовили для стариков концерт, а также подарили книги. - Нашему музыкальному ансамблю «Спасатель» в этом году пять лет, - говорит главный инспектор по учебно-агитационной работе спасателей Гульжанат АКАТАЕВА. - Ежегодно к 1 октября по традиции мы сдаем кровь, так сказать, вносим свою небольшую лепту в общее дело. А в этом году мы решили порадовать старых людей, проживающих в доме-интернате, и подготовили подарок для души - небольшой концерт. На сегодняшний день в доме-интернате проживает более 500 человек из них 260 престарелого возраста.