Сегодня, 1 октября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам судья Райбек ХАИРБЕКОВ огласил приговор по делу Кайрата КАЗИЕВА, который обвиняется по ст. 96 ч. 1 "Убийство" и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. 23 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, КАЗИЕВ сбил 36-летнего жителя поселка Жымпиты и скрылся с места происшествия. - 22 мая погибший САПАРГАЛИЕВ вместе с подсудимым, с которым ранее был знаком, ночью распивал алкоголь. После словесной перепалки, которая произошла между односельчанами уже под утро, погибший САПАРГАЛИЕВ отправился домой вдоль трассы Самара-Шымкент. Шел он по левой стороне обочины, чтобы видеть движущийся навстречу транспорт, - рассказал судья Райбек ХАИРБЕКОВ. - В тот же момент подсудимый КАЗИЕВ отправился за ним и, совершив умышленный наезд на САПАРГАЛИЕВА, оставил машину на дороге и ушел домой. От полученных травм САПАРГАЛИЕВ скончался на месте. По словам судьи, родственники погибшего гражданский иск не заявляли, обусловив это тем, что жизнь их сына не стоит денег. К слову, у погибшего остались трое детей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.