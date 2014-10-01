Два сотрудника актюбинского аэропорта отстранены от работы в связи с уголовным делом по факту воровства авиатоплива, об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил первый заместитель председателя правления аэропорта Актобе Ерлан Куспан. Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz По данным ЛОВД на станции Актобе, авиатопливо вывезено в размере нескольких тонн. "Прокуратура передала дело в суд, до решения суда мы этих работников уволить не можем. Пока они отстранены от работы, на территорию аэропорта Актобе они доступа не имеют. Это водительский состав. Сейчас суд будет рассматривать дело по факту кражи авиатоплива. Другие подробности мне неизвестны, так как я неделю назад вступил в эту должность", - сказал Куспан. Напомним, в начале года в Южном Казахстане в попытке кражи авиатоплива обвинили военнослужащего контрактной службы. По версии следствия, он 13 ноября 2013 года охранял склад горюче-смазочных материалов и вместе с еще одним фигурантом дела проник на территорию ГСМ соседней воинской части. Там они попытались перекачать авиатопливо в цистерну емкостью семь тонн. Злоумышленников на месте задержали сотрудники Шымкентского отдела Южного регионального военно-следственного управления.