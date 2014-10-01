ЧП произошло сегодня, 1 октября, в районе автопарка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". devochka2 Жители и прохожие по улице Ларина наблюдали следующую картину: девочка, по-видимому, оставшаяся одна в квартире, открыла окно и звала на помощь. На вид ребенку 4-5 лет. По словам очевидцев, девочка плакала и звала на помощь. Зрелище собрало толпу зрителей. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Через некоторое время возвратился отец девочки. Он пришел практически одновременно со спасателями. Дверь была открыта, все обошлось. Родитель утверждал, что он вышел в магазин буквально на 10 минут, пока ребенок спал, хотя очевидцы утверждают, что наблюдали, как девочка плакала у раскрытого окна около получаса. devochka3   devochka1 devochka4   Медет МЕДРЕСОВ Фото и видео автора