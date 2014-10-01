Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stolknula Сегодня, 1 октября, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Самат МАКСАТОВ огласил приговор Камарие ГАБАШЕВОЙ 1969 г.р., которая 30 августа в состоянии алкогольного опьянения вытолкнула свою знакомую АРХИПОВУ из окна второго этажа. - Суд признал виновной Камарию ГУБАШЕВУ и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, - сообщил судья МАКСАТОВ. - В тот день подсудимая ГУБАШЕВА вместе со своей знакомой 42-летней АРХИПОВОЙ распивала алкоголь в своей квартире, после ссоры подсудимая вытолкнула свою знакомую из окна второго этажа. По словам судьи, прокурор в процессе судебного разбирательства переквалифицировала статью обвинения со ст. 96 ч. 1 на ст. 101 "Причинение смерти по неосторожности". К слову, погибшая АРХИПОВА числилась как бомж. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.