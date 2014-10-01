Сегодня, 1 октября, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ принял участие в церемонии открытия «Дома Дружбы». Как сказал глава региона, это событие для всех этносов, населяющих область, имеет большое значение. Сегодня в регионе активно функционируют 17 этнокультурных объединений. Раньше они были разбросаны по всему городу. Каждый из них арендовал помещения по мере своих финансовых возможностей. Теперь у них есть возможность находиться под одной крышей и у каждого из них свой уголок, оформленный в национальном колорите. Аким области обошел все этнокультурные объединения, где его ознакомили с историей разных народов. По сведению руководителя, «Дом общественного согласия и дружбы» и капитальный ремонт трехэтажного здания были сделаны всего за несколько месяцев. А также был построен новый зал для проведения концертных мероприятий.