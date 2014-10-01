55 человек остались без крыши над головой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар в доме барачного типа произошел около 10 часов утра 1 октября. К счастью, никто не пострадал, но погорельцы потеряли все: деньги, вещи и даже документы. Общежитие сгорело практически дотла. Выяснилось, что ЧП в общежитии могло случиться в любой момент. Дом ветхий и аварийный. Военные прокуроры еще 2 месяца назад выдали предписание освободить опасное жилище, но до сегодняшнего дня здесь продолжали жить люди. Теперь 17 семей разместились у родственников и сослуживцев. А причины пожара выясняет специально созданная комиссия. - 1 октября 2014 года в 10 часов 10 минут поступило сообщение о том, что произошло возгорание квартиры в одноэтажном здании общежития в районе Военного городка. На место вызова было направлено 12 единиц техники и 45 человек личного состава службы пожаротушения. Пожар был ликвидирован в 11 часов 48 минут, площадь пожара составила 440 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в пресс-релизе департамента по ЧС Актюбинской области.