Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам очевидцев, неизвестный около семи вечера позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в школе № 19. Школа тут же была заблокирована полицейскими. Учитель физкультуры СОШ №19 Анатолий ЛЫСЯК рассказал, что новость о заложенной бомбе сообщил им директор школы во время праздничного концерта ко Дню учителя. Всего из школы было эвакуировано более 70 человек, в основном учителя, которые собрались в актовом зале по случаю торжественного собранию посвященному Дню учителя. - Сто процентов – это наша ребятня. Хотели поздравить так своих учителей. Они же знают, что мы собрались все на праздник, - сказал физрук. Полицейские бомбу так и не нашли, к девяти вечера люди разошлись по домам.