Сегодня, 30 сентября, на селекторном совещании в областном акимате обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону объектов социальной сферы. Иллюстративное фото с сайта www.rigma.info Иллюстративное фото с сайта www.rigma.info На селекторном совещании под председательством заместителя акима области Бахтира МАКЕНА стало известно, что к отопительному периоду готовы 97% социальных объектов. К слову, в нем приняли участие акимы районов и города, а также начальники управлений. - На сегодняшний день из 650 учебных заведений образования паспорта готовности получили 646 объектов или 99 процентов, - отрапортовал заместитель начальника управления образования по ЗКО Нурлан САБЫРОВ. - Потребность жидкого топлива на отопительный период составляет 2409 тонн, в настоящее время в наличии 2040 тонн или 85%. Касательно твердого топлива потребность составляет 6502,9 тонн, в настоящее время в наличии имеется 97 процентов необходимого объема. До начала отопительного сезона осталось доставить топливо только до Букейординского и Шынгырлауского районов, тогда обеспеченность составит 100%. В свою очередь руководитель аппарата акима Букейординского района Ержан АЙТКАЛИЕВ заверил, что топливо уже на подходе и 2 октября вопрос с топливом будет решен. В Шынгырлауском районе также не оставили вопрос без ответа. - У нас в поселке Сегизсай строится новая школа, дети пока что учатся в старой школе, так что вопрос с топливом в районе не стоит, - заместитель акима Шынгырлауского района Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ. - В строящуюся школу топливо планируется завести до конца ноября этого года. Что касается остальных школ, мы готовы к отопительному сезону на все 100%. В сфере медицины, как выяснилось, все тоже готово на все 100%. Что касается объектов культуры, здесь руководство управления культуры ожидает завершения капитального ремонта в 4 населенных пунктах, по два в Бурлинском и Жангалинском районах ЗКО. Топливо на объекты, где проходит капитальный ремонт, планируется завести к окончанию ремонтных работ. - На сегодняшний день подготовка объектов социальной сферы к отопительному периоду в области составляет 97%, но на этом наша с вами работа в этом вопросе не останавливается, - сказал Бахтияр МАКЕН. - Ответственность за штатное прохождение отопительного сезона возложена на акимов районов и города, а также заместителей, курирующих этот вопрос. Нужно очень серьезно отнестись к вопросу подготовки к отопительному сезону, срывов быть не должно. У нас еще есть время, и необходимо еще раз провести мониторинг по всем объектам, при возникновении каких-либо вопросов без отлагательств сообщать для их оперативного решения. Совещание по этому вопросу мы еще раз проведем в октябре.