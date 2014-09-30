Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы государства. Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org "В рамках визита планируется посещение ряда объектов в городе Атырау", - говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник. 29 сентября в Атырау начал свою работу XI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Российской Федерации. Ежегодные встречи такого формата проходят с 2003 года. В первый день состоялся ряд мероприятий с участием делегаций из России, пишет Ак-Жайык. Аким области Бактыкожа Измухамбетов, вице-министр энергетики РК Узакбай Карабалин и директор департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин открыли 2-дневную выставку "Инновации в углеводородной сфере". Формат выставки далек от привычной демонстрации объектов достижений и разработок в их предметном воплощении, в превалирующем большинстве участники предлагают современные технологии в их цифровом выражении. В то же время начал свою работу Молодежный форум "KAZENERGY – лидерство и инновации" в колледже APEC Petrotechnic ("Кәсіпқор"). Этот форум продемонстрирует достижения молодежи двух стран в инновационных научно-технических и социально-коммуникационных проектах, развитие перспектив российско-казахстанского молодежного сотрудничества и формирование площадки эффективного взаимодействия молодых людей и молодежных организаций двух стран. Планируется подписание меморандумов "О сотрудничестве преподавателей между Республикой Казахстан и Российской Федераций" и "О сотрудничестве между молодежными организациями энергетической области РК и РФ, о создании "Совета молодых нефтяников". Молодежный форум посетили вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, министр образования и науки РК Аслан Саринжипов, министр энергетики РФ Александр Новак, министр образования и науки РФ Сергей Чуев. По итогам работы Молодежного форума будет принята резолюция, подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве. В понедельник начал принимать своих гостей так называемый "Этноаул" на площади перед областным акиматом: это культурно-исторический проект, созданный для визуальной демонстрации исконно казахского быта, обрядов и обычаев. Белая юрта в системе ценностей нашего народа – воплощение праздника, большого события. 10 белых юрт установили райцентры и крупные отечественные компании. У входа гостей города будут встречать артисты Казахского областного драматического театра им. Махамбета в национальных костюмах с шашу из сладостей, визитеры могут попробовать кумыс и баурсаки. У каждой из юрт своя тема, посвященная историческим особенностям или этапам становления народа.