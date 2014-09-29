Напомним, что в этом году сборы «Нептун-2014» проходили с 23 по 26 сентября в Кызылординской области. - Мы участвуем в таких соревнованиях уже не первый год, - говорит. - Честно признаюсь, что было нелегко, готовились к соревнованию весь год и, как оказалось, не зря, заняли общекомандное первое место. Я очень рад, что мы смогли показать такой хороший результат. В сборах приняли участие спасатели-водолазы профессиональных аварийно-спасательных служб со всех областей. Наши спасатели смогли показать отличный результат по водно-спасательному многоборью, состоящим из трех дистанций «Общефизическая подготовка», «Спасательная подготовка» и «Водолазная подготовка». - Самым трудным был третий день, - считает. - Но и самым интересным, так как здесь мы смогли показать свое мастерство. Нужно было работать командно, слаженно, а это далеко не у всех получается. Хорошо себя, считаю, показали все наши ребята, особенно наш молодой, который выполнял довольно сложное задание, доставал груз из затопленной машины, а это получается быстро не у всех участников сборов, даже с большим стажем. Стоит отметить, что первое место в республиканских сборах наши водные спасатели заняли впервые. За профессиональное мастерство и проявленное мужество особую благодарность и поздравления от руководства ДЧС ЗКО получили спасатели-водолазы