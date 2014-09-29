Иллюстративное фото из архива "МГ".Корреспондентам портала "Мой ГОРОД" обратились родители учащихся СОШ №16 и рассказали, что, якобы, в их школе с понедельника учатся школьники из СОШ №39, мол, школа №39 закрылась на ремонт. Однако в городском отделе образования г.Уральск информацию опровергли. - Пока еще не учатся и когда будут учиться, точно неизвестно, - рассказал. - Дело в том, что в этом году на капитальный ремонт СОШ №39 выделено около 150 миллионов тенге. Однако еще тендер на определение подрядчика не проводился. Мы просто ориентируемся, что во второй четверти и до нового года школа закроется на ремонт. Тогда учащиеся действительно будут временно учиться в других школах. По словам, пока точная дата ремонта не определена. Директор школы договаривается с руководителями другим школ о проведении занятий в их зданиях. Так, планируется, что начальное звено их школы во время ремонта будет посещать СОШ №4, а учащиеся с 5 по 11 классы - в СОШ №16. Но пока тендера на определение подрядной организации не прошли, говорить о точных датах ремонта не приходится. Всего в СОШ №39 насчитывается около 670 учеников. Добавим, что из-за позднего ремонта сейчас в других школах учатся дети из Деркульской средней школы и сельской школы в селе Мичурино.