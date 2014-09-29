ДТП произошло на улице Чагано-Набережная недалеко от знака "Stop" примерно в половине четвертого 29 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, Audi-100 ехала по улице Пугачева в сторону района "Жазира". Перед знаком стоп Audi не остановилась и не пропустила поворачивающую на Чагано-Набережную машину "ГАЗ", принадлежащую АО "Казахтелеком". Водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения, вывернул вправо, но произошел удар и Audi выкинуло с дороги в овраг. В Audi помимо водителя находилась девушка, они ехали из Актобе в Атырау, в Уральске были проездом. - Мы ехали с центра, - рассказывает пассажирка автомобиля Audi. - Получается, от удара нас развернуло и выкинуло с дороги. Скорую помощь пострадавшие вызывать не стали, так как получили небольшие травмы. На место ДТП прибыли сотрудники УАП ДВД ЗКО и дожидаются приезда дознавателей. Фото Медета МЕДРЕСОВА