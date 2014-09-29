Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта momot-school.ru Иллюстративное фото с сайта momot-school.ru По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, с 23 по 28 сентября в Анапе прошел чемпионат на Кубок мира Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга. За Кубок мира боролись команды из Европы, Азии и стран СНГ, всего 23 команды из 1200 участников. В составе сборной Казахстана в весовой категории до 91 кг, в боях за звание сильнейшего, принимал участие сотрудник ДВД Западно-Казахстанской области старший инспектор-снайпер ПСН «Арлан» капитан полиции Андрей СМИРНОВ, который завоевал первое место. К слову, эта победа у Андрея СМИРНОВА не первая, до этого он не раз становился призером различных соревнований. Также ранее указом главы государства за мужество и героизм, проявленные при ликвидации банд и задержании особо опасных вооружённых преступников, 46 полицейских Западного Казахстана награждены высокими государственными наградами. Среди награжденных сотрудников был также Андрей СМИРНОВ.