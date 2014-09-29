По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, с 24 по 28 сентября в Шымкенте проводился чемпионат МВД РК и ФСО «Динамо» по стрельбе из боевого оружия среди подразделений ДВД городов и областей. Соревнования проводились с целью повышения профессиональной подготовки сотрудников полиции в обращении с оружием. В чемпионате приняли участие 16 команд из всех регионов Казахстана. В составе нашей сборной были победители областного тура полицейские Бауржан УСПАНОВ (СОБР ДВД), Вадим БЕКЧЕНТАЕВ (УКП ДВД), Дарига МАЖИТОВА (Абайский ОП УВД г. Уральска ) и Арман ДЖАМАЛИЕВ (СОБР ДВД). Они соревновались по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. В итоге, сборная команда ДВД ЗКО вошла в число призеров, заняв третье общекомандное место. Необходимо отметить, что полицейские нашей области неоднократно оказываются в числе лучших стрелков республики.