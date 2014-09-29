Об этом сообщили медики в понедельник, 29 сентября, за круглым столом, где обсуждалась важность вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний. vakcina Уже не первый год медицинскими работниками всех подразделений ведется профилактика и разъяснения среди населения по поводу важности проведения вакцинации детей. - Нашей первозадачей является разъясние родителям того, что вакцинация это, прежде всего, возможность оградить своего ребенка от болезни, - говорит заместитель руководителя управления здравоохранения по организации медицинской помощи Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. - Нами проводятся еженедельные мониторинги, мы выпустили информационные листовки, где прописано, в каком возрасте ребенку необходимо делать те или иные прививки. Также проводится большая работа с семьями тех детей, которые отказались прививать детей. Благодаря такой работе на 1 сентября отказников стало меньше, так, если в августе их насчитывалось 126, то сейчас 103 ребенка, из них 101 ребенок не привит по религиозным мотивам. Поэтому очень хорошо, что к нам присоединяются представители разных организаций, а также представители ислама и православной церкви. Со слов медиков, разъяснительная работа по вакцинации должна проводиться не только в пределах стен медицинских учреждений, но также необходима со стороны духовенства.