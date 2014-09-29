Мужчина воспитывает две дочери и на такое страшное преступление пойти просто не мог, уверены родные Бекболата ХАСАНГАЛИЕВА.
По словам матери обвиняемого в убийстве Рахили ХАСАНГАЛИЕВОЙ
, в тот день 14 августа Бекболат отвез их в город на поминки родственника, после чего уехал.
- В поселок (Круглоозерное - прим. автора) мы вернулись вечером того же дня примерно в 17 часов на автобусе, - плача рассказывает Рахиля-апа. - Я не могла идти, у меня ноги болят, и попросила сына приехать и забрать нас домой. Он приехал, довез нас до дома, потом говорит, я съезжу на "пятак", может, клиенты будут. Но через некоторое время он вернулся, там, говорит, таксистов много. В тот вечер и весь следующий день он был дома. Они живут с нами, у сына трое детей, две дочери. Он бы никогда не пошел на такое преступление - изнасилование и убийство.
По словам младшей сестры Бекбулата Карлыгаш, в СМИ они прочитали, что брат якобы был судим пять раз, кроме того, в прошлом году он обвинялся в попытке изнасилования и избиение молодой девушки, хотя на самом деле это не так.
- В 18 лет он с ребятами ввязался в драку и был судим, - рассказывает Карлыгаш. - Но за хорошее поведение отсидел всего 3 года, после чего его отпустили на "химию". В прошлом году его обвиняли в краже скота, но все решилось, мы деньги возместили. Никакого изнасилования не было. Как можно так говорить?!
Еще один факт, который возмущает родственников, это то, что в полиции заявляют, что машина была спрятана в гараже.
- У нас никакого гаража нет! У нас даже заборов нет, двор не огорожен, - говорит Рахиля-апа. - 15 августа на этой же машине сын отвез нас на садака в село Щапово. Потом мне сноха рассказала, что когда они уезжали с Щапово, к ним на велосипеде подъезжал молодой человек, заглядывал в машину и смотрел на номера, сказал, что ищет свою девушку, которая вчера на такой же машине пропала. Бекболат говорит, пусть записывает номера. Еще мой сын ему сказал, чтобы ехал на "пятак", там машин много. Говорят, длинные волосы в машине нашли, и сейчас проводится экспертиза, но прежде чем обвинять человека, может, сначала результатов экспертизы дождаться?!
- Что это за доказательства - волосы нашли? А мы, что, все лысые? Это вполне могут быть наши волосы, - говорит Карлыгаш. - Ну, не мог наш брат совершить такое преступление. Он на нас никогда даже голоса не повышал. Всегда, когда возвращался домой, целовал дочек. Сейчас его старшая дочка в школу ходить не хочет, плачет. Зачем человека обвинять, если у них никаких доказательств нет? Да, он ездил в Астану, говорят, прятался, но если было бы так, то он не вернулся бы. 6 сентября он вместе с родственником уехал в Астану, там подвернулся заработок, нужно было залить фундамент. Они поехали, работы закончили и вернулись домой. Мы сочувствуем семье Айданы ДОСКАЛИЕВЫХ, разделяем их боль, но наш брат этого не совершал.
Напомним, 25 сентября начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ
рассказал, что 22 сентября они задержали 40-летнего подозреваемого в изнасиловании и убийстве 25-летней Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ
.
По его словам, 12 сентября в поле зрения следственно-оперативной группы попал и был взят в разработку 40-летний житель одного из прилегающих к Уральску посёлков, занимавшийся частным извозом на принадлежащей его брату автомашине «ВАЗ-2106» белого цвета. Он ранее был 5 раз судим за кражи и грабежи, а также проходил в 2013 году по делу об избиении и попытке изнасилования официантки одного из кафе, которую он неоднократно, как частный таксист, подвозил после работы домой в один из пригородных посёлков. Эта ситуация была схожа со случаем Айданы, которая постоянно добиралась домой от п. Серебряково до п. Щапово на попутных автомашинах.
Однако тогда, по словам Махамбета АБИСАТОВА, дело было прекращено за примирением сторон.
- По видеосистемам было отслежено движение подозреваемого на искомой автомашине в день исчезновения ДОСКАЛИЕВОЙ и маршруты их передвижения пересеклись. В ходе проверочных мероприятий была получена информация, что после исчезновения Доскалиевой А. мужчина спрятал автомашину, а окружающим стал говорить, что машина сломалась задолго до этого. Однако анализ записей видеосистем ДВД показал, что мужчина на этой самой автомашине передвигался по городу и после исчезновения Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ, - рассказал Махамбет АБИСАТОВ. - Также мужчину опознали очевидцы как водителя белой а/м «ВАЗ-2106», в которую 14 августа около п. Серебряково села пропавшая Айдана ДОСКАЛИЕВА, несмотря на то, что он это категорически отрицал. Он также опознан свидетелями, которые показали, что в день исчезновения Айданы он вместе с находившейся в салоне машины потерпевшей искал и спрашивал, как проехать к речке в районе одного из посёлков. Автомашина «ВАЗ-2106» изъята, при её тщательном осмотре в салоне экспертами-криминалистами обнаружены и изъяты женские волосы, по цвету и длине аналогичные убитой ДОСКАЛИЕВОЙ, а также микрочастицы, по которым назначены судебные экспертизы. При освидетельствовании подозреваемого на его спине обнаружены белые шрамы от глубоких царапин, сроки образования которых, по заключению судмедэкспертов, совпадают со временем исчезновения Айданы.
Установлены также свидетели, которым подозреваемый рассказывал о совершённом преступлении.
20 сентября бывший участковый инспектор полиции, а ныне пенсионер МВД ВОРОНЦОВ В.Г. 1959 г.р. на рыбалке на Кушумском канале в районе п.Серебряково, обнаружил в густых прибрежных зарослях, в недоступном с берега обрывистом месте, труп девушки.
- Девушку по одежде в тот же день опознали родители. Ею оказалась Айдана ДОСКАЛИЕВА. Полицейским долгое время не удавалось обнаружить тело девушки, потому что оно более месяца находилось под водой и всплыло перед обнаружением. По предварительным результатам судмедэкспертов, перед убийством потерпевшая была изнасилована, - рассказал АБИСАТОВ. - Что касается второго человека, находившегося в автомашине. Его видели свидетели возле села Серебряково, где и села в машину ДОСКАЛИЕВА. Однако свидетели, которые видели автомашину в Щапово, заявляют, что на тот момент в машине пассажира уже не было. Он сошел где-то по трассе, то есть вопрос о втором человеке, который мог быть соучастником, он отпадает объективными материалами, собранными в ходе следствия. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям области и попросить откликнуться того пассажира, которого мы продолжаем искать и будем искать для того, чтобы полностью восстановить картину, восстановить характер тех разговоров, который был в салоне в его присутствии.
В полиции не исключают, что жертва могла быть знакома с обвиняемым, поскольку он часто таксовал, а она часто ездила попутными машинами.
24 сентября, судья КИТАРОВА санкционировала его арест. По словам начальника ДВД, он частично признал свою вину, однако в какой именно части, не уточнил.
