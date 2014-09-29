Правительство Казахстана не принимало постановление о переносе дня отдыха в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан айт. Об этом сообщили "Новости-Казахстан" в пресс-службе правительства республики. Иллюстративное фото с сайта almaty.megacenter.kz Иллюстративное фото с сайта almaty.megacenter.kz "Никаких постановлений о переносе выходных дней в октябре текущего года не было принято. Выходной день в праздник Курбан Байрам будет в соответствии с законом "О праздниках в Республике Казахстан"", - сказали корреспонденту агентства. В этом году первый день Курбан айта выпадает на субботу, 4 октября. В соответствии со статьей 5 закона "О праздниках в РК" только те дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, признаются праздничными днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. При совпадении с выходным днем религиозных праздников - Курбан айт и Рождество - перенос нерабочих дней не осуществляется. Курбан Айт - праздник жертвоприношения и праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Рамазан - в десятый день 12-го месяца исламского лунного календаря (зу-ль-хиджа) - в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву своего сын Исхака. Курбан Айт длится три дня, и в это время мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда, большая часть мяса принесенного в жертву животного раздается малоимущим, сиротам, престарелым. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу (жертвоприношение), обеспечил семье благополучное существование. Самый важный для мусульман - первый день Курбан Айта. В этот день в мечетях читается айт-намаз, именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за щедро накрытый дастархан (праздничный стол). У мусульман считается, что в дни Айта нужно быть в хорошем настроении, приветливыми и снисходительными. Считается правильным, если поссорившиеся люди смогут простить друг друга и помириться. Посетить больных, по возможности помочь нуждающимся, сиротам и вдовам, дать им почувствовать атмосферу праздника - тоже в списке благих дел, которые можно совершить в эти дни, чтобы получить сауаб - небесное вознаграждение.