Активные участники потасовки между болельщиками у театра имени Ауэзова в Алматы привлечены к административной ответственности, об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе городского ДВД. Потасовка, напомним, произошла вчера, 28 сентября. Полицейские вовремя пресекли попытку спровоцировать массовую драку. Стоп кадр с видео vk.com Стоп кадр с видео vk.com В УВД Алмалинского района после потасовки были доставлены около 40 человек. "Экипажи дорожно-патрульной полиции, а также комплексные силы полиции, несшие службу по проспекту Абая, накануне около 17.00 пресекли попытку спровоцировать драку между болельщиками футбольных клубов. Наиболее активные участники инцидента привлечены к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". С другими задержанными в профилактических целях была проведена разъяснительная работа", - прокомментировали в пресс-службе. При этом не уточняется, какое наказание было применено - административный арест или штраф. Напомним, потасовка произошла, предположительно, между болельщиками футбольных клубов "Кайрат" и "Актобе". Дело в том, что именно в это время на Центральном стадионе Алматы должен был начаться матч между этими командами. Инцидент мог перерасти в массовую драку.