За три дня ОПМ "Безопасная дорога" полицейские Актобе выявили около 1500 нарушений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Иллюстративное фото с сайта achit-adm.ru Иллюстративное фото с сайта achit-adm.ru В ходе ОПМ было выявлено 22 водителя, у которых не было прав, и 7 водителей, лишенных права на управление транспортным средством. Как стало извесно, 49 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 10 водителей оштрафованы за выезд на полосу встречного движения, 177 превысили установленную скорость, 32 водителя не предоставили преимущество пешеходам, в 166 случаях сами пешеходы нарушили правила дорожного движения. Также 387 ездили за рулем с непристегнутым ремнем безопасности, 193 водителей пользовались мобильными телефонами при управлении транспортным средством. В отношении 22 водителей составлены административные протоколы за тонировку. В 86 фактах допустили нарушения водители общественного транспорта и такси.