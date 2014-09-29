Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото с сайта subscribe.ru Иллюстративное фото с сайта subscribe.ru Как стало известно, ИСПАЕВ является активным сторонником нетрадиционного течения ислама. Как сообщили в пресс-службе, осенью 2013 года с целью публичного совершения умышленных действий, направленных на возбуждение социальной, религиозной вражды и розни, а также на оскорбление религиозных чувств граждан, исповедующих традиционный ислам, с использованием средств массовой информации при помощи интернет-ресурсов на сайтах www.youtube.com и www.vmusice.net разместил 12 аудиолекций под авторством «Мираса аль Казахстани», пропагандирующих исключительность, превосходство граждан по признаку их отношения к религии. - Указанные аудиолекции экстремистского характера ИСПАЕВ адресовал неопределенному количеству пользователей глобальной сети Интернет, а также непосредственно к своим знакомым единоверцам, проживающим на территории Западно-Казахстанской и других областях, - рассказали в пресс-службе. Ход расследования уголовного дела находился на особом контроле прокуратуры области и по результатам расследования обвиняемый был предан суду. Приговором суда ИСПАЕВ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.164 ч.2 УК РК - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды". Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.