Учуяла запрещенный груз служебная собака во время рейдовых мероприятий. Полицейским проводница рассказала, что ее попросили передать посылку, а она якобы даже не знала, что в ней наркотики. Сотрудники ЛУВД продолжили сопровождение посылки до станции Кульсары Атырауской области, откуда ее, как заверяла проводница, и должны забрать. Однако за посылкой так никто и не пришел. - Отыскать наркотики помогла собака по кличке «Жан». Она у нас уже ветеран. Имеет большой опыт ищейки. К слову, летом она заняла второе место в республиканском конкурсе кинологов, - рассказал. Накануне 11 килограммов марихуаны сожгли. А полицейские продолжают расследовать таинственное дело.