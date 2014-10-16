ДТП произошло 16 октября около десяти часов вечера на пересечении улиц С. Датова и Джамбула, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали очевидцы ДТП, "Лада Приора" ехала прямо по улице Джамбула в сторону горотдела. Она проезжала перекресток на зеленый свет. В это время Renault Logan поворачивал с ул. Джамбула на С. Датова в сторону моста. Renault не пропустил "Ладу Приору" и произошло столкновение. От удара Renault развернуло на 180 градусов и он оказался на противоположной полосе движения. - Я ехал по улице Джамбула прямо в сторону горотдела на зеленый, он меня не пропустил, - рассказал водитель "Лады Приоры" Есен. На место ДТП сразу же прибыли дознаватели и скорая помощь. Водитель "Лады Приоры" рассказал, что у него в машине было трое пассажиров. Двоих женщин в тяжелом состоянии забрала скорая помощь. У одной из них предположительно травма грудной клетки. Водители обоих автомобилей не пострадали. На месте работают дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА