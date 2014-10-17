Карта оптоволоконного интернета в Казахстане к сентябрю 2014 года расширилась на четыре новых города. Услуга «Интернет Дома» стала доступна жителям городов Рудный (Костанайская обл.), Балхаш и Абай (Карагандинская обл.), а также Хромтау (Актюбинская обл.). Всего за 5 лет к сети были подключены 25 городов, тем самым охват составил около 1 200 000 зданий страны. Первый юбилей проводного интернета был отмечен положительной динамикой по основным показателям услуги. В первом полугодии 2014 года рост дохода услуги «Интернет Дома» составил более 15%. Количество пользователей услуги "Интернет Дома" увеличилось на 26%, по сравнению с результатами за аналогичный период 2013 года. «Мы появились на рынке пять лет назад с продуктом проводного интернета и тем самым создали альтернативу национальному оператору. Своим появлением мы стимулировали развитие всего сегмента, и абоненты сразу ощутили разницу. К примеру, мы стали первыми, кто убрал ограничения скорости при превышении трафика на 90% тарифных планов в национальном масштабе. В целом стоимость интернета стала ниже, скорость быстрее. Следующий шаг – избавить наших пользователей от лишних проводов и совместить качество и скорость проводного интернета с удобством Wi-Fi. Именно в этом направлении мы двигаемся при создании наших новейших тарифных планов», - отмечает Генеральный директор ТОО 2Day Telecom (TM Beeline) Тунгышбек Батталханов. Первая пятилетка проводного интернета от Beeline 2009 год – запущена услуга «Интернет дома» по передовой оптоволоконной технологии, в том же году были подключены 723 дома в г.Алматы 2010 год - подключено 3 198 домов и 11 871 клиентов, также осуществлен запуск строительства FTTB в 4 регионах: Астана, Караганда Жезказган, Петропавловск. 2011 год - завершено строительство сети FTTB в 20 городах. 2012 год - подключен 100 тысячный абонент. 2013 год - впервые в Казахстане скорость интернета увеличена до 100 Мбит/сек. Сегодня услугой «Интернет дома» пользуются более 330 000 абонентов по всему Казахстану. Домашний интернет от Beeline предпочитают не только из-за высокой скорости, но и благодаря выгодным пакетным предложениям. Тарифный план «Интернет +» позволяет абонентам получать высокоскоростной Интернет для дома и запас мобильного интернета в 1 ГБ. Кроме того, было разработано специальное предложение для студентов – необходимая для учебы скорость интернета с учетом экономии студенческого бюджета.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.