Сегодня, 17 октября, в 9.15 утра в атырауском аэропорту эвакуировали всех пассажиров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". atyrau3 - Я должен был лететь в Астану, - рассказал один из пассажиров. - Мы прошли регистрацию и вдруг пришли сотрудники аэропорта и попросили покинуть здание всех. Также по словам очевидцев, здание заставили покинуть пассажиров, тех, кто сидел в зале ожидания, а также попросили владельцев убрать припаркованные машины. Сразу же на место ЧП прибыли сотрудники полиции, здание было оцеплено. Полицейские попросили покинуть здание работников аэропорта. Чуть позже к зданию аэропорта прибыли сотрудники КНБ, кинологи, а также прибыла спецмашина с людьми в бронижилетах, пожарные. Они вошли в здание аэропорта. Причины ЧП пока выясняются. Однако кто-то из пассажиров сказал, что якобы в туалете аэропорта была обнаружена бесхозная сумка с неизвестным содержимым. Пассажиры пробыли на улице около получаса, затем оцепление было снято и люди смогли войти в аэропорт. По предварительным данным, было эвакуировано около трехсот человек. atyrau1 atyrau2 atyrau4 air1 atyrau5 atyrau6