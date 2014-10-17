ДТП произошло 14 октября на ул. Чагано-Набережная недалеко от ресторана "Хуторок", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 222362 ЧП удалось записать на видеорегистратор водителю проезжающего мимо автомобиля. На видео четко просматривается, что автомобиль ехал на большой скорости. В этот момент по «пешеходке» дорогу переходил парень. Автомобиль не остановился и сбил его на большой скорости. Причем, как стало известно, водитель с места ДТП скрылся. Выяснилось, что пострадавший - 19-летний студент Едыге МУКАНОВ попал в реанимацию областной больницы в тяжелом состоянии. - На данный момент Едыге МУКАНОВ переведен в отделение, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. - Он все еще находится в тяжелом состоянии, у него диагностирован перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. По словам старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, водителя сразу же задержали при помощи видео с регистратора.