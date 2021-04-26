Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Аким Атырауской области привился «Спутником-V»

Глава области Махамбет Досмухамбетов привился вакциной "Спутник-V", произведенной в Казахстане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Информацию о получении вакцины Махамбет Досмухамедов разместил на своей странице в Facebook и Instagram, сообщили в Атырауской областной региональной службе коммуникаций. Глава региона получил прививку вакциной "Спутник-V", произведенной Карагандинским фармацевтическим заводом, в поликлинике Геолога в городе Атырау. - Уважаемые земляки! Важно понять, что только путем вакцинации мы сможем приобрести коллективный иммунитет
gorod
Аким Атырауской области привился «Спутником-V»
Глава области Махамбет Досмухамбетов привился вакциной "Спутник-V", произведенной в Казахстане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
67 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ закуплено в Уральске
67 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ закуплено в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Информацию о получении вакцины Махамбет Досмухамедов разместил на своей странице в Facebook и Instagram, сообщили в Атырауской областной региональной службе коммуникаций. Глава региона получил прививку вакциной "Спутник-V", произведенной Карагандинским фармацевтическим заводом, в поликлинике Геолога в городе Атырау. - Уважаемые земляки! Важно понять, что только путем вакцинации мы сможем приобрести коллективный иммунитет и полностью избавиться от опасной инфекции. Сейчас наш регион находится в «красной» зоне. Призываю и вас сделать прививки вакциной, соблюдая меры предосторожности. Вакцинация против коронавируса имеет исключительно важное значение для защиты родных, окружающих и защиты самих себя, - отметил Махамбет Досмухамбетов, поблагодарив всех медицинских работников, борющихся с опасной инфекцией и  активно ведущих работу по вакцинации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
прививка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article