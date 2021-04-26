Аким Атырауской области привился «Спутником-V»

Глава области Махамбет Досмухамбетов привился вакциной "Спутник-V", произведенной в Казахстане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Информацию о получении вакцины Махамбет Досмухамедов разместил на своей странице в Facebook и Instagram, сообщили в Атырауской областной региональной службе коммуникаций. Глава региона получил прививку вакциной "Спутник-V", произведенной Карагандинским фармацевтическим заводом, в поликлинике Геолога в городе Атырау. - Уважаемые земляки! Важно понять, что только путем вакцинации мы сможем приобрести коллективный иммунитет