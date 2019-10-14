Аким Атырауской области: смерть младенца - трагедия для нас

Аким Атырауской области в кулуарах правительства прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Ногаев посоветовал дождаться официальных результатов расследования. - Официальные органы дали официальные комментарии. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Надо дождаться их окончания. Министр дал комментарий, приезжал вице-премьер. Без результатов следственных мероприятий мы не можем каких-то оценок давать, - сказал аким области. - Надо все нюансы этого вопроса изучить. Во-первых, полный от