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Социум

Аким Атырауской области: смерть младенца - трагедия для нас

Аким Атырауской области в кулуарах правительства прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Ногаев посоветовал дождаться официальных результатов расследования. - Официальные органы дали официальные комментарии. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Надо дождаться их окончания. Министр дал комментарий, приезжал вице-премьер. Без результатов следственных мероприятий мы не можем каких-то оценок давать, - сказал аким области. - Надо все нюансы этого вопроса изучить. Во-первых, полный от
Дана Рахметова
Аким Атырауской области: смерть младенца - трагедия для нас
Аким Атырауской области в кулуарах правительства прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Ногаев посоветовал дождаться официальных результатов расследования. - Официальные органы дали официальные комментарии. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Надо дождаться их окончания. Министр дал комментарий, приезжал вице-премьер. Без результатов следственных мероприятий мы не можем каких-то оценок давать, - сказал аким области. - Надо все нюансы этого вопроса изучить. Во-первых, полный ответ даст следствие Около 80% новорожденных, попавших в реанимацию, составляют недоношенные и новорожденные с очень низкой массой тела. Не вдаваясь в детали, хочу сказать, что вопрос родовспоможения и детской смертности в приоритете нашей работы. В этом отношении делается большая работа. Если сравнить показатели этого года с прошлым годом, то есть спад. Но в августе по каким-то причинам произошел рост. В августе - 26, в сентябре – 17. Мы принимаем меры. Переселили 75 рожениц в городской роддом и другие больницы, такую рекомендацию дала комиссия на время следствия. Работает комиссия Минздрава и других органов, системная работа идет. Жизнь каждого матери и ребенка бесценна – для нас это трагедия. Отвечая на вопрос журналистов об ответственности руководителя управления здравоохранения, Нурлан Ногаев ответил следующее. - Руководитель управления написала заявление на увольнение, сейчас оно находится на рассмотрении, – сказал аким. К слову, В 2019 году в регион прибыло 123 врача, из них 54 специалиста для родовспомогательных и детских организаций (13 акушеров-гинекологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 3 неонатологов, 19 педиатров, 14 терапевтов), в том числе 12 специалистов были направлены в областной перинатальный центр. Акимом области выделено 48 грантов для резидентуры, в том числе 27 для подготовки специалистов родовспомогательных и детских организаций 56% (9 акушеров-гинекологов, 4 неонатаологов, 5 анестезиологов-реаниматологов, 5 инфекционистов, 1 детский невролог, 1 детский пульмонолог, 2 детских хирурга). Напомним, на днях в Атырау разразился скандал. Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула на брифинге заявил, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау, Как стало известно, по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру, однако после подачи признаков жизни, врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. Позже Министр здравоохранения сделал заявление. Елжан Биртанов выразил соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка. Он призвал всех дождаться результатов следствия.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Нурлан Ногаев смерть младенец

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