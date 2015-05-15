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Социум

Аким Атырауской области уличил граждан в желании нажиться на наводнении

В Атырау уже третьи сутки борются с последствиями наводнения. Телефоны экстренных служб до сих пор не умолкают. Но жители подтопленных домов жалуются, что на них не обращают внимания, сообщает КТК. Фото из архива "МГ" Впрочем, сегодня ответ им дал сам аким области. Глава региона публично совестил горожан, которые хотят улучшить жилищные условия, пока стоит шумиха. «Лично даже ко мне обращались: дом упал, люди оказались на улице. Очень много ложной информации. Я убедительно прошу население: имейте совесть. Мы же знаем, что тяжелый момент, люди страдают, но мы должны оставаться такими, чтобы пот
Marat
Аким Атырауской области уличил граждан в желании нажиться на наводнении
В Атырау уже третьи сутки борются с последствиями наводнения. Телефоны экстренных служб до сих пор не умолкают. Но жители подтопленных домов жалуются, что на них не обращают внимания, сообщает КТК.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Впрочем, сегодня ответ им дал сам аким области. Глава региона публично совестил горожан, которые хотят улучшить жилищные условия, пока стоит шумиха. «Лично даже ко мне обращались: дом упал, люди оказались на улице. Очень много ложной информации. Я убедительно прошу население: имейте совесть. Мы же знаем, что тяжелый момент, люди страдают, но мы должны оставаться такими, чтобы потом не было стыдно перед другими», — сказал Бактыкожа Измухамбетов. Специальная комиссия будет устанавливать, кому из владельцев подтопленных домов положена новая жилплощадь, а кому придется сушить отсыревшие стены. Власти уже предупредили: на особняки надеяться не стоит. «Люди разные. Кто-то после линолеума захочет стелить паркет, хотя бы ламинат. Такие средства мы выделять не будем. Для того чтобы нормально жили, мы должны сделать всё, что в наших силах», — подчеркнул аким. Пока же сил не хватает, чтобы выкачать всю воду. Пришлось привлекать технику из соседнего Уральска. Атыраусцам приходится ходить по улицам в резиновых сапогах. В такой же обуви и полицейские – пытаются справиться с пробками на затопленных дорогах. Наводнение в Атырау вызвал дождь, который длился больше суток. Такого здесь не было последние 30 лет. По официальной информации, затопило сто домов и ещё больше дворов. 500 человек эвакуировали. Сейчас они живут в школьных спортзалах.

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