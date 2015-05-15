Аким Атырауской области уличил граждан в желании нажиться на наводнении

В Атырау уже третьи сутки борются с последствиями наводнения. Телефоны экстренных служб до сих пор не умолкают. Но жители подтопленных домов жалуются, что на них не обращают внимания, сообщает КТК. Фото из архива "МГ" Впрочем, сегодня ответ им дал сам аким области. Глава региона публично совестил горожан, которые хотят улучшить жилищные условия, пока стоит шумиха. «Лично даже ко мне обращались: дом упал, люди оказались на улице. Очень много ложной информации. Я убедительно прошу население: имейте совесть. Мы же знаем, что тяжелый момент, люди страдают, но мы должны оставаться такими, чтобы пот