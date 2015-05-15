В Уральске пройдет чемпионат РК по конным видам спорта

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЮСШ по конным видам спорта. По словам директора ДЮСШ Дастана МУРЗАГАЛИЕВА, 25 июня в Уральске планируется провести чемпионат Казахстана по национальным видам спорта: кокпару, аударыспаку, байге и другим. - Мы сейчас просим для чемпионата территорию авторынка возле гипермаркета "Дина", - рассказал Дастан МУРЗАГАЛИЕВ. По его словам, планируется, что на чемпионат съедутся участники со всей республики.