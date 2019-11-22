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Социум

Аким Бурлинского района ответил на вопросы в прямом эфире

Более 50 вопросов поступило во время выступления акима Бурлинского района Миржана Сатканова в прямом эфире областного канала «AQJAIYQ», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Основная часть вопросов поступала на номер WhatsApp. Также жители активно использовали и телефонные линии. Самыми задаваемыми были вопросы, которые касаются сферы социальной защиты населения. В свете последних и грядущих изменений за уточнениями звонили многодетные мамы. Их интересовали будущий расчет и форма выплаты пособий. Некоторые выражали свое несогласие по поводу отмены АСП и объяснений по этому поводу со стор
gorod
Аким Бурлинского района ответил на вопросы в прямом эфире
Более 50 вопросов поступило во время выступления акима Бурлинского района Миржана Сатканова в прямом эфире областного канала «AQJAIYQ», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Основная часть вопросов поступала на номер WhatsApp. Также жители активно использовали и телефонные линии. Самыми задаваемыми были вопросы, которые касаются сферы социальной защиты населения. В свете последних и грядущих изменений за уточнениями звонили многодетные мамы. Их интересовали будущий расчет и форма выплаты пособий. Некоторые выражали свое несогласие по поводу отмены АСП и объяснений по этому поводу со стороны специалистов районного центра занятости. Одна из обратившихся многодетных мам рассказала, что ей сообщили о выделении жилья. Ее интересовало, действительно ли в начале декабря ей стоит ждать вручение ключей от квартиры. На что получила утвердительный ответ. Также она была проконсультирована по вопросу АСП. Несколько вопросов касались сферы лифтового хозяйства. В городе 210 лифтов, в рабочем состоянии лишь треть. Жителей волновали вопросы стабилизации вывоза мусора в городе, водоснабжения, забытого проекта по строительству водохранилища, ремонта дорог в селе Кызылтал, состояния освещения в городе на фоне последних трагических событий, инструментов поддержки бизнеса и особенно начинающих предпринимателей, а также уровень работы по привлечению инвестиций в регион. В ходе эфира аким Бурлинского района ответил на видеовопросы. Житель г. Аксай Еламан Фаткуллин интересовался сроками реализации обещанного проекта по ремонту дорог в 10 микрорайоне. Из села Приуральное от Кырмызы Избасовой поступил вопрос о начале ремонта трассы республиканского значения Подстепное-Илек. Также она обратила внимание руководства на халатное отношение к обслуживанию этой трассы на территории Бурлинского района со стороны подрядчика. От лица жителей с. Жарсуат выступила Светлана Айтмаганова. Река меняет русло. 500 метров отделяют реку от трассы Уральск-Оренбург. Берег осыпается, Урал подступил к селу, под угрозой и местное кладбище. Сроки очередной выдачи участков под ИЖС интересовали жительницу Аксая Айнур Мурадимову. Поступали вопросы и от сельских жителей. Село Бурлин было когда-то районным центром. Сейчас это стабильно растущее перспективное село. Впору запускать свои внутренние маршрутки. Но дороги здесь оставляют желать лучшего. От лица общественности обратился Сайлау Коптлеуов. Полтора часа эфирного времени не хватило для озвучивания все вопросов. Они продолжали поступать и после окончания эфира. Все вопросы были зафиксированы и переданы ответственным отделам для анализа и проработки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
вопросы прямой эфир

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