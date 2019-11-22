Аким Бурлинского района ответил на вопросы в прямом эфире

Более 50 вопросов поступило во время выступления акима Бурлинского района Миржана Сатканова в прямом эфире областного канала «AQJAIYQ», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Основная часть вопросов поступала на номер WhatsApp. Также жители активно использовали и телефонные линии. Самыми задаваемыми были вопросы, которые касаются сферы социальной защиты населения. В свете последних и грядущих изменений за уточнениями звонили многодетные мамы. Их интересовали будущий расчет и форма выплаты пособий. Некоторые выражали свое несогласие по поводу отмены АСП и объяснений по этому поводу со стор