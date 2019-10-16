Аким Бурлинского района провел прием граждан

Аким Бурлинского района Миржан Сатканов провел прием граждан в общественной приемной партии "Nur Otan", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На прием был записан 1 человек. По обращению в общественную приемную были приглашены ответственные лица. Была выяснена необходимость участия третьего лица - представителя бизнеса. Озвученный вопрос взят на контроль филиала партии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА