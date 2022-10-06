Иллюстративное фото из архива "МГ" В малом зале акимата Бурлинского района под председательством акима района Еркебулана Ихсанова прошло совещание по вопросу проведения внеочередных выборов Президента РК, назначенных на 20 ноября этого года с участием акимов сельских округов и города Аксай, а также руководителей отделов и предприятий района. В ходе совещания были разъяснены нормы законодательства РК по вопросам выборов и также даны разъяснения по пункту 5 статьи 24 Конституционного Закона РК «О выборах в РК», где говорится о том, что каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе и что по данному вопросу в районе создан Сall-центр. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.