- Основной целью этого является знакомство, а также хотелось бы услышать ваши вопросы и предложения, обсудить пути решения проблемных моментов. Представители старшего поколения всегда демонстрировали яркий пример трудолюбия и активной позиции в любой ситуации. Вы продолжаете действовать, отстаивая свою точку зрения, защищая интересы людей, это важно, так как влияет на повышение патриотического настроения и укрепления национального духа у молодежи. Думаю, что вместе мы сможем добиться новых успехов и решим существующие проблемы, - отметил глава региона. Председатель районного общества ветеранов Садык Мурзагалиев, член Союза журналистов Куанышкали Гусманов, ветеран труда Габидолла Уркенов рассказали о проблемах района и высказали мнение по их решению. Большое обсуждение вызвали поддержка сельского хозяйства, состояние прудов в сельской местности, мусорный коллапс в Аксае и многое другое. Миржан Сатканов заверил аксакалов в том, что вся озвученная информация будет принята к сведению. Собравшиеся ветераны высказали новому главе района свои пожелания и успехов в работе и посоветовали быть открытым для голоса народа.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.