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Социум

Аким города обещал нам зеленый бульвар на этом месте - уральцы о строительстве многоэтажки

Жители микрорайона строитель против строительства дома, из-за которого вырубают деревья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне Строитель рассказали, что перед их домом развернулось строительство еще одного многоэтажного дома. Уральцы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, ведь на этом месте есть зеленые насаждения, которые хоть как-то загораживали дом от проезжей части, спасали от загазованности и пыли. - Наш дом был построен более 40 лет назад. Сейчас перед ним вырубают деревья. Из нашего города хотят сделать какой-то бетонный мо
Кристина Кобина
Аким города обещал нам зеленый бульвар на этом месте - уральцы о строительстве многоэтажки
Жители микрорайона строитель против строительства дома, из-за которого вырубают деревья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне Строитель рассказали, что перед их домом развернулось строительство еще одного многоэтажного дома. Уральцы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, ведь на этом месте есть зеленые насаждения, которые хоть как-то загораживали дом от проезжей части, спасали от загазованности и пыли. - Наш дом был построен более 40 лет назад. Сейчас перед ним вырубают деревья. Из нашего города хотят сделать какой-то бетонный монолит, где будет нечем дышать. Эти деревья многолетние, так жалко пренебрегать зеленью. Когда дают разрешение на застройку, то говорят, что взамен будут высажены другие деревья. Вы где-нибудь видели парк из новых высаженных деревьев? Старые пилят, а новые не сажают, а если и сажают, то безответственно: воткнут, отчитаются, а дальше они пропадают. Мы за то, чтобы наши дети и внуки выходили и дышали свежим воздухом, чтобы наш город оставался самым зеленым городом. Кто дает такие разрешения? У нас до девятого этажа вода доходит с трудом, канализация дает сбои, - пояснила жительница дома Галина Водолазова. От лица жителей также выступил председатель КСК "Объединение собственников имущества Строитель, 2/1" Данил Макатуха, он сказал, что абсолютно все жильцы их дома против новостройки. - У нас акимат не знает, что у него делает один отдел и чем занимается другой отдел, при этом куча руководителей. Сегодня был в отделе ЖКХ и выяснилось, что они занимаются благоустройством города, но не касаются архитектурных вопросов. И никто не организует этого взаимодействия, в том числе и аким. В прошлом году аким города обещал, что на месте строительства этого дома будет зеленый бульвар, будет зона отдыха для горожан. А в этом году участок был куплен, и планируется строительство пятиэтажного жилого дома с бизнес-центром. А если посмотреть вокруг, у нас столько выдали разрешений на строительство, что теперь по нашему двору ездят частные кареты медицинской помощи, нет подъездных путей, стоянок. Все эти люди занимают общедомовую территорию, нам негде выйти погулять. Сколько раз мы подавали заявки на благоустройство нашего двора, акимат не сделал ни одной площадки, детям негде играть. Люди делают все сами, где позволяют условия кондоминиума, - заявил Данил Макатуха. Также жители утверждают, что акимат выдает разрешение на строительство объектов, находящихся за красной линией, то есть вплотную к дороге. В пресс-службе акима Уральска пообещали прокомментировать ситуацию позже.
В Уральске на месте обещанного зеленого бульвара начали строительство многоэтажного дома
В Уральске на месте обещанного зеленого бульвара начали строительство многоэтажного дома
В Уральске на месте обещанного зеленого бульвара начали строительство многоэтажного дома
В Уральске на месте обещанного зеленого бульвара начали строительство многоэтажного дома
В Уральске на месте обещанного зеленого бульвара начали строительство многоэтажного дома
В Уральске на месте обещанного зеленого бульвара начали строительство многоэтажного дома
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Галина Водолазова
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Аким Уральска обещал зеленый бульвар:
Данил Макатуха Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
строительство вырубка

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