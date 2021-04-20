Аким города обещал нам зеленый бульвар на этом месте - уральцы о строительстве многоэтажки

Жители микрорайона строитель против строительства дома, из-за которого вырубают деревья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне Строитель рассказали, что перед их домом развернулось строительство еще одного многоэтажного дома. Уральцы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, ведь на этом месте есть зеленые насаждения, которые хоть как-то загораживали дом от проезжей части, спасали от загазованности и пыли. - Наш дом был построен более 40 лет назад. Сейчас перед ним вырубают деревья. Из нашего города хотят сделать какой-то бетонный мо