Фото из архива "МГ" - Создание тепла и уюта в каждой семье в зимнем сезоне 2018-2019 года должна быть единой целью всех жителей города. В этом направлении городской акимат и коммунальные учреждения города ощущают ответственность, взаимосвязанно работают с жителями. Всем известно, что в связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг были случаи отключения горячей воды. Это очень актуальная проблема. Особенно важно непрерывно обеспечить жителей города теплом, водой, электричеством и газом, - пишет в своем обращении Мурат Мукаев и приводит в пример страны Европы, где не только жители квартир и частных домов, но и временно зарегистрированные по месту жительства граждане заключают договор с соответствующей организацией коммунальных услуг. Согласно договору в случае несвоевременной оплаты,там практикуется приостановление подачи коммунальной услуги. - Я, как добросовестный гражданин своего города, держу на особом контроле своевременную ежемесячную оплату коммунальных услуг. В связи с этим обращаясь ко всем жителям города прошу вовремя оплачивать коммунальные услуги. Не забывайте о том, что наша единая цель – дальнейшее процветание города и обеспечение устойчивого проживания жителей, - заключил градоначальник. Стоит отметить, что последние три года Уральская ТЭЦ останавливалась несколько раз. Причина - приостановка подачи газа АО "КазТрансГаз Аймак". Долги АО "Жайыктепло энерго" перед газовиками доходила до миллиарда тенге. Руководство "ЖТЭ" неоднократно заявляло, что население не оплачивает за потребляемое тепло и подогрев воды. - Если в конце отопительного сезона долг населения за тепло и горячую воду перед АО «Жайыктеплоэнерго» составлял 900 миллионов тенге, то на сегодняшний день сумма задолженности составляет 370 миллионов тенге. Для взыскания долгов мы начали совместную работу с правоохранительными органами и судисполнителями. При помощи спецкомплекса «Автоураган» мы выявили 150 автомобилей должников и водворили их на штрафстоянку. Кроме того, на 700 квартир должников имеется судебное решение. Сейчас с владельцами квартир работают судебные исполнители. За тепло мы должны платить, - рассказал аким Уральска Мурат Мукаев во время обсуждения подготовки к отопительному сезону.