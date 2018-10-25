Праздник, посвященный чеченской женщине, уходит корнями в историю. В 1819 году войска генерала Ермолова сожгли чеченское село Дади-Юрт, захваченные в плен 46 девушек во главе с Дадин Айбикой при переправе через Терек бросились в реку. Они предпочли умереть, чем жить в плену. Через 90 лет в городе Гудермес воздвигли памятник 46 погибшим девушкам. Этот праздник учредили 9 лет назад, в нашей области он отмечается 4 года. - Это праздник наших матерей, дочерей и жен. Для вайнахов женщина-это святое, да и для всех народов это так. Все начинается с женщин. Они хранительницы очага. В Казахстане день чеченской женщины празднуется не так давно, но проведение именно таких праздников позволяет привить молодежи те обычаи и традиции, которые необходимо знать и чтить, - рассказал председатель чечено-ингушского ЭКО «ВАЙНАХ» Данильбек САРАТОВ. Этот праздник отмечают не только представители чеченцы, а все этнокультурные объединения нашей области, потому как слово женщина, для всех народов имеет особое значение. - В стенах нашего вуза праздник чеченской женщины проводится уже второй раз. сегодня все члены ассамблеи народа Казахстана отмечают этот праздник. В нашей стране живут свыше 130 раличных народов и национальностей, и нам необходимо знать их быт, традиции и обычаи, - пояснил академический ректор НОК КАЗИИТУ Юрий АФОНИН. Помимо концертной программы, члены этнокультурного объединения «Вайнах» приготовили для гостей выставку в национальном стиле. В нашем регионе ежегодно проводятся дни этносов, которые проживают в Приуралье, чтобы узнать их традиции и обычаи, чтобы в будущем привить их молодому поколению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.