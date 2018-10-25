Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 октября в Уральске ожидаются кратковременные дожди. Днем столбики термометров покажут +12, ночью 10 градусов выше нуля. В Атырау синоптики прогнозируют также осадки. Днем +15, ночью +12. Переменную облачность и теплую погоду прогнозируют в Актобе. Там столбики термометров покажут днем +22, ночью 9 градусов тепла. В Актау ожидаются дожди. Днем +18, ночью 13 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.