Актюбинские предприниматели объяснили родителям дошколят, что не нужно бояться передачи детсадов в доверительное управление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, родители малышей 22 октября собрались на площади у городского акимата, через день – возле областного. Всего в Актобе в доверительное управление передали уже 4 садика, 5 готовят к тендеру. Родители взволновались, узнав об этом. Они опасаются, что новые хозяева могут поднять оплату, уйдут опытные воспитатели, в садике не будет контроля со стороны государства. - В последнее время вы в СМИ поднимаете вопрос о передаче государственных детских садов в доверительное управление, выражали явное недовольство в адрес частных детских садов, - обратилась  руководитель ассоциации частных детских садов в Актобе Наталья Каюдина. Правда, среди чуть более десятка собравшихся в садике, родителей не было. В зале сидели журналисты, чиновники и такие же предприниматели. - Как ассоциация частных детских садов в Актобе хотелось дать разъяснения. В городе около 80 частных детсадов, где размещен госзаказ. Они выполняют все требования закона, их проверяют 2 раза в год СЭС, ЧС и 1 раз в год ревкомиссия. Городской отдел образования оказывает методическую помощь. Те садики, которые передают в доверительное управление, будут оставаться под контролем государства. Увольнять опытных педагогов предпринимателям невыгодно. Оплата за питание там, где госзаказ, такая же как в государственных детских садах. Дополнительная оплата только за дополнительные занятия и кружки. Завершила оратор заготовленный текст тем, что за любую информацию, которую родители выкладывают в СМИ, они будут нести уголовную ответственность, - пояснила Наталья Каюдина. Учредитель одного из садов, который уже перешел в частные руки Злата Сисенгалиева, рассказала, что за свои средства провела ремонт. Педсостав остался. Оплата за питание тоже осталась прежней. Сколько вложила средств, бизнес-вумен сказать не смогла, объяснив, что «баланс составляют в конце года». - До 5 лет мы вкладываем свои средства, потом садик переходит нам. Площадь сада 4400 кв. м, - сказала она. - В группах до 25 детей, всего их 168 детей. Все по госзаказу. Частные группы откроем в ноябре, какая будет оплата, не знаем. Родителям сообщили, что государство садики уже давно не строит, все новые садики частные. В частные руки постепенно перейдут и государственные детсады. Азамат АКЫЛ