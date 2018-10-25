Глава государства отметил, что следует расширить практику отчетности руководителей государственных органов и обеспечить прозрачность процесса принятия решений. Транспарентность свидетельствует о высокой эффективности деятельности государственных органов и их подотчетности обществу. Следуя этому поручению, в Западно-Казахстанской области акимы всех уровней на постоянной основе ведут прием граждан по личным вопросам и по вопросам бизнеса. С начала года на различных площадках, таких как «Нұр Отан», «Открытый акимат», НПП «Атамекен» акимы приняли более 4 тысяч человек. Кроме того, проведено несколько онлайн-конференции и прямых эфиров на местных телеканалах с участием акима области, в рамках которых западноказахстанцы смогли задать свои вопросы об обеспечении населенных пунктов чистой питьевой водой, о ремонте и строительстве дорог, а также о повышении качества оказываемых государственных услуг, соблюдении служебной этики и борьбе с коррупцией. На личном приеме акима области Алтая Кульгинова побывали 880 человек. Наибольшее количество обращений поступает по вопросам выдачи земельных участков, обеспечения жильем, строительства, трудовых отношений. Среди обращений больший процент занимают заявления, в гораздо меньшем количестве поступают жалобы, вопросы и предложения. Стоит отметить, что c прошлого года для удобства граждан и оперативного решения возникающих у населения вопросов, а также в целях дальнейшего развития прозрачности деятельности государственных учреждений была проделана огромная работа. Так, в областном и районных центрах начала работу своего рода общественная приемная – «Открытый акимат», в рамках которого прием ведут аким области и его заместители, аким города Уральска, акимы районов, а также руководители правоохранительных, государственных органов. Еще одним важным вопросом, стоящим перед акиматом области является создание благоприятного бизнес климата и развитие малого и среднего бизнеса. С апреля прошлого года на площадке регионального филиала НПП «Атамекен» у предпринимателей ЗКО появилась возможность задать волнующие их вопросы лично акиму области. За это время более 130 бизнесменов побывали на приеме у Алтая Кульгинова. К слову, доля МСБ в структуре ВРП региона составляет 40%, и занимает третье место после Астаны и Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.