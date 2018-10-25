По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, на днях в городской черте было обнаружено стадо лошадей. Благодаря совместным усилиям ТОО "Спецавтобаза" и сотрудникам МПС лошади были водворены на штрафстоянку. Всего с начала года сотрудники местной полицейской службы заполнили протоколы в отношении 17 владельцев крупного рогатого скота по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов". По словам начальника МПС Ерлана Бигамбаева, за нарушение административного кодекса хозяева скота будут оштрафованы на 20 МРП. - Если сумма будет выплачена в течение семи рабочих дней, нарушители выплатят лишь половину штрафа, - уточнил Ерлан БИГАМБАЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.