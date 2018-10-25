В Актобе с завтрашнего дня, 26 октября, проезд в общественном транспорте будет стоить 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с участием представителей ТОО «Автопарк» и ТОО «ПАТП», которые занимаются перевозкой пассажиров. Теперь актюбинцы будут платить не 55 тенге в автобусах, а 80. Детский билет поднимется до 40 тенге. Заявку на новые тарифы перевозчики подавали еще в августе этого года. Причем ТОО «Автопарк» просили поднять цены до 212 тенге, а ТОО «ПАТП» до 180 тенге. Но после долгих расчетов, в акимате согласились повысить тариф до 80 тенге. Перевозчики остались довольны и этим повышением. Обещают теперь тщательнее следить за порядком в общественном транспорте. - Во всех автобусах будут установлены WhatsApp номера, и если у кого-то из пассажиров возникнут вопросы или они будут свидетелями того или иного конфликта, они могут напрямую обратиться к нам на эти  номера. Мы сразу примем меры, – пообещал директор ТОО «ПАТП» Ерлан Блиев. Напомним, в июне перевозчики Актобе подали заявку в акимат с требованием поднять цену на проезд в общественном транспорте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА