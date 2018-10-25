После закрытия путепровода в районе Нефтебазы изменится движение 13 маршрутов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- В связи с реконструкцией путепровода в районе "Нефтебазы" с 1 ноября у нас изменится движение нкоторых маршрутов, а именно 3, 3К, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 35, 37, 49 и 53, - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского ЖКХ Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Схема объезда будет в основном по ул. карбышева с переходом на ул. Чурикова, с выездом на ул. Еслямгалиулы и Момышулы и далее на ул. Есенжанова. Также объед будет осуществляться по ул. Курмангалиева. Схема объезда будет опубликована на официальной странице акимата в "Инстаграм".
Маршрут №3
будет следовать по ул. Молдагуловой, ул. Петровского, пр. Абулхаир хана, ул. Карбышева, ул. Азербайджанская, ул. Пионерская, ул. Героя Советского Союза Чурикова, ул. Есламгалиулы, ул. Молдашева, ул. Есенжанова, ул. Шолохова, затем на ул. Сады и далее по своему маршруту.
Маршруты №3К, 6, 10, 16, 17, 37, 49, 59
- по ул. Молдагуловой, ул. Петровского, пр. Абулхаир хана, ул. Карбышева, ул. Азербайджанская, ул. Пионерская, ул. Героя Советского Союза Чурикова, ул. Есламгалиулы, ул. Молдашева, ул. Есенжанова, далее по своему маршруту.
Маршруты №4, 7
- по ул. Молдагуловой, ул. Петровского, пр. Абулхаир хана, ул. Мусина, ул. курмангалиева, ул. Шолохова, ул. Есенжанова, ул. Мунайшылар, ул. Конкина и далее по своему маршруту.
Маршрут №13
- ул. Есенжанова, ул. Мунайшылар, разворот перед путепроводом и назад в обратном направлении. Нужно отметить, что маршрут автобуса №13 будет изменен на время реконструкции, то есть он не будет ходить до железнодорожного вокзала, а только до путепровода.
Напомним
, путепровод в районе Нефтебазы будет закрыт на реконструкцию с 1 ноября.
Как рассказал аким города Уральск Мурат МУКАЕВ, после завершения строительных работ на деповском путепроводе было решено также отремонтировать и мост в районе Нефтебазы.
- За последние годы в городе в три раза увеличилось количество автотранспортных средств, почти в полтора раза увеличилось количество жителей. Город расширяется и есть необходимость строительства нового моста в районе Нефтебазы. Строительные работы были запланированы на 2019-2020 годы. Согласно проектно-сметной документации длина моста составляет около одного километра. Здесь будут применяться современные технологии. Бурения сваи на глубину 20 метров. Заказчиком является компания КПО б.в. Строить мост будет ТОО "КазСтрой ЛТД". Эта же компания строила и деповской мост, - отметил Мурат МУКАЕВ.
Стоит отметить, что ширина нового моста будет составлять 20 метров, то есть будет увеличена в два раза. Также на мосту будет 4-полосное движение. А ширина тротуаров будет увеличена от одного до полутора метров.