Основные цели и задачи выставки: • познакомить старшеклассников и их родителей с российскими образовательными программами высших учебных заведений; • продемонстрировать результаты работы центра с вузами-партнерами; • обозначить новые направления в подготовке к поступлению в российские вузы; • обсудить различные аспекты взаимодействия центра с представителями вузов в плане реализации этих новых задач.Открытие ХІI международной выставки состоится в Большом актовом зале образовательно-учебного центра «Gaudeamus» 27 октября в 11.00. Ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Чапаева, 22 (бывший ТД «Достык»), телефон для справок: 8 (7112) 26-01-71, 8-776-920-36-04 Свидетельство серия В №0506864 от 30.11.2011г. выдано Департаментом юстиции ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
