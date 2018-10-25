Основные цели и задачи выставки: • познакомить старшеклассников и их родителей с российскими образовательными программами высших учебных заведений; • продемонстрировать результаты работы центра с вузами-партнерами; • обозначить новые направления в подготовке к поступлению в российские вузы; • обсудить различные аспекты взаимодействия центра с представителями вузов в плане реализации этих новых задач.

Главной темой выставки является знакомство старшеклассников Западно-Казахстанской области с российскими образовательными программами высших учебных заведений. Ожидается, что участники выставки, а это более 11 ведущих государственных вузов России, представят презентации своих образовательных программ - это 5 вузов из Самары, два вуза из Оренбурга, вузы из Казани, Уфы, Тюмени, Саратова и Калмыкии. Образовательно-учебный Центр «Gaudeamus» уже на протяжении десяти лет работает в сфере образовательных услуг и является эксклюзивным партнером ряда ведущих вузов Российской Федерации на территории Республики Казахстан.Открытие ХІI международной выставки состоится в Большом актовом зале образовательно-учебного центра «Gaudeamus» 27 октября в 11.00.