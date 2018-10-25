Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал заместитель руководителя управления инспекции по труду Арман ТУЙГИНБЕТОВ в ходе пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций. Стоит отметить, что с начала года было зарегистрировано три несчастных случая на производстве со смертельным исходом. - Первый случай произошел в ТОО "КазАрмаПром". Там вина работодателя была доказана на 100%. Но руководство предприятия с этим не согласно, и сейчас идет судебное разбирательство. Второй случай произошел в ТОО "ОралТехСервис". Там механик предприятия погиб под автобусом. Здесь вина работодателя была на 30%, а 70% это вина работника, который грубо нарушил правила техники безопасности. Третий несчастный случай произошел в ТОО "Бірлік", где рабочий упал с высоты третьего этажа строящегося объекта. Здесь тоже вина работодателя была признана на 100%, - отметил Арман ТУЙГИНБЕТОВ. Выяснилось, что инспекцией было проведено расследование, и все материалы были переданы в правоохранительные органы. Если человек застрахован от несчастных случаев, то исходя из размеров зарплаты и из степени утраты трудоспособности, страховая компания будет производить ежемесячные выплаты. - В случае, если работодатель не застраховал работника от несчастных случаев, мы уже принимаем меры, предусмотренные законодательством, а именно штрафные санкции. Вся ответственность и возмещение вреда возлагается на самого работодателя. Если он не будет исполнять свои обязательства, то будет подаваться исковое заявление в суд, - отметил Арман ТУЙГИНБЕТОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.