30-летняя Эльвира САЛИЕВА одна растит троих детей. Старшей дочери Алине сейчас девять лет, средней Мунире пять, а младшей Мухнисе всего 1 год и 9 месяцев. Старшие две дочери учатся в школе, а младшая посещала детсад. Однако из-за накопившихся долгов женщина вынуждена была забрать девочку. - Я раньше была домработницей. Но сейчас мне не с кем оставлять младшую дочь, поэтому вынуждена сидеть дома. Мы сейчас живем с мамой и со старшим братом. Старший брат поднимает руку на меня и маму. Он не пьет и не курит, но почему-то при любой возможности срывает на нас злобу. Детей бить я не позволяю. Мама раньше работала. Но недавно брат её побил, и у неё сейчас травма руки. Она работать не может, - рассказала Эльвира САЛИЕВА. По словам женщины, они сейчас остро нуждаются в жилье. - Я встала в очередь на жилье два года назад. Но продвижения почти нет. Вместе с братом я жить больше не могу. Мне некуда идти. Какое-то время я с детьми жила в центре адаптации. Но там тоже было несладко. Ведь в центре живут пьющие, потерявшие себя люди. Нам выдали одну комнату, но под вечер постояльцы начинают пить и дебоширить. А у меня три девочки. Мне страшно там находиться, и мы ушли, - отметила женщина. Отец детей, гражданин Узбекистана, после отъезда на родину и вовсе перестал поддерживать связь с Эльвирой. Позже женщина узнала, что мужчина женат и у него трое детей. По словам женщины, ей нужна лишь помощь с жильем. - Нам бы хоть маленькую комнатушку в общежитии. В Аксае жилье очень дорогое. Я не могу себе позволить. В Уральске ещё более менее дешевле. Прошу помочь мне со сбором средств. Пусть это будет маленькая комнатка в общежитии, но своя. У меня дети подрастают. Школа, конечно, помогает материально. Но на жилье мне не накопить. Устрою младшую в садик. Пойду работать. Я к вам приехала на последние деньги. У нас даже на обратную дорогу денег нет. Не знаю, что буду делать, - рассказала Эльвира САЛИЕВА.