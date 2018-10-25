В 2018 году на бюджетные средства закуплено 61 613 доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства на сумму 52 миллиона 938 тысяч тенге. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа, которые мы ожидаем, - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента по охране общественного здоровья Ерболат Уаисов.Отметим, что в прошлом эпидемическом сезоне было зарегистрировано 7782 случаев ОРВИ, в том числе 74 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК
