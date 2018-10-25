Иллюстративное фото с сайта jnews.org Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя департамента общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уайсов. По словам спикера, в Атырауской области начался эпидсезон простудных заболеваний, который продлится до мая следующего года. - Ежегодно эпидсезон ОРВИ и гриппа начинается с 1 октября и продолжается до конца мая. В поликлиниках №3, №5, №7, а также в частных клиниках «Медикер Жайық», «Open Clinic», «Interteach» можно получить платную вакцину. Вакцинация не оказывает неблагоприятного воздействия на организм, - рассказал заместитель руководителя департамента общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уайсов.

В 2018 году на бюджетные средства закуплено 61 613 доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства на сумму 52 миллиона 938 тысяч тенге. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа, которые мы ожидаем, - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента по охране общественного здоровья Ерболат Уаисов.

Отметим, что в прошлом эпидемическом сезоне было зарегистрировано 7782 случаев ОРВИ, в том числе 74 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.