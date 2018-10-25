Вице-министр общественного развития Берик Арын посетил Сырымский район и встретился с его жителями. Послание охватывает основные направления жизни общества. Стратегические задачи, определенные Президентом, нацелены на повышения благосостояния населения. Например, увеличение минимальной заработной платы позволит улучшить материальное положения более одного миллиона человек, подчеркнул вице-министр. - Важная сторона этого вопроса связана с тем, что уровень прожиточного минимума не будет привязан к заработной плате. Например, в следующем году планируется поднятие заработной платы у миллиона трехсот тысяч человек, у которых сейчас минимальная заработная плата. Это около 30% населения. Также будет снижаться налоговая нагрузка. Для этого государство выделяет 10 миллиардов тенге. Всё это будет способствовать улучшению жизни людей, - рассказал вице-министр общественного развития РК Берик АРЫН. Члены Сената Парламента Республики Казахстан посетили Казталовский район и осмотрели несколько объектов. В первую очередь, это модернизация Кирово-Чижинского канала с целью восстановления ирригационной системы. Данный проект, в том числе, снизит зависимость в вопросе водоснабжения от РФ. Сенаторы встретились с жителями сел Акпатер и Талдыкудук, с которыми говорили о поручениях Послания. Особое внимание было уделено молодёжи. - Президент предложил следующий год провести как Год молодёжи. В связи с этим будет разрабатываться большая программа. И Это не фестивали, конкурсы и флешмобы. Это план действий, который будет решать конкретные проблемы молодёжи, - сообщила депутат Сената Парламента РК Бырганым АЙТИМОВА. Сенаторы также посетили 12-квартирный жилой дом в селе Жалпактал и музей при школе Мендалиева. Жители села задавали сенаторам многочисленные вопросы, на большинство из которых были получены ответы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.