mGUT5x7-N64 60-летняя Асылзада МЕРГАЛИЕВА была признана виновной по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме того, осужденная должна будет выплатить матери убитой женщины моральный ущерб в размере 2 млн тенге. Приговор огласил судья Бакыт ЕРМАХАНОВ. Как стало известно из материалов дела, убийство произошло 25 июля 2018 года. Осужденная вместе со своим знакомым КУТУМБАЕВЫМ и погибшей Айгуль АБУЛХАТИНОЙ распивали спиртные напитки. Примерно в 16.00 МЕРГАЛИЕВА, вернувшись из магазина, увидела, что АБУЛХАТИНА моется в ванной. - Зайдя в ванную, осужденная начала возмущаться по поводу того, что гостья без её ведома пользуется ванной комнатой. На что АБУЛХАТИНА начала нецензурно выражаться. В ответ МЕРГАЛИЕВА из возникших неприязненных отношений с целью убийства взяла с полки нож и нанесла им один удар в жизненно важный орган слева в области спины. АБУЛХАТИНА от полученных ранений скончалась на месте. Причина смерти - проникающая колото-резаная рана грудной клетки со сквозным повреждением легкого. МЕРГАЛИЕВА после этого выбежала на улицу и выбросила нож в кусты, - зачитал судья. Стоит отметить, что подсудимая полностью признала свою вину и заявила, что у неё не было намерений убивать. А свидетель КУТУМБАЕВ заявил, что увидев женщину в ванной, подумал что та просто спит. Выяснилось, что МЕРГАЛИЕВА когда-то уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье и в 1998 году была освобождена из мест лишения свободы. Айзада МЕРГАЛИЕВА должна будет пройти принудительное лечение от алкоголизма. Мать убитой Любовь АБУЛХАТИНА заявила, что приговором довольна и подавать на апелляцию не собирается. -У дочери остался 14-летний сын. Сейчас он живет с отцом. Я лишилась единственной дочери. Она хладнокровно убила ее. Приговором я довольна. Именно такое наказание мы и хотели для убийцы, - рассказала Любовь АБУЛХАТИНА.